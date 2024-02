Nikola Aktie News: Nikola am Mittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 0,722 USD.

Die Nikola-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 0,722 USD abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 149.114 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,710 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 413,922 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,521 USD fiel das Papier am 07.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,829 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,28 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 107,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,858 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

