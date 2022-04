Nikola Aktie News: Nikola am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Nikola 9,55 EUR

Die Nikola-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,65 EUR. Bei 9,65 EUR markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 9,58 EUR. Bei 9,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.405 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 5,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 41,42 Prozent Luft nach unten.

Nikola ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,17 USD vermeldet. Nikola hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,00 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 Millionen USD erzielt hatte.

In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2022-Bilanz auf den 06.05.2022.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,838 USD je Aktie ausweisen dürften.

