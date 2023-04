Nikola Aktie News: Nikola verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Nikola 1,10 EUR

Mit einem Kurs von 1,12 EUR zeigte sich die Nikola-Aktie im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Nikola-Aktie bis auf 1,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 1,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,12 EUR. Bisher wurden heute 63.230 Nikola-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,67 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,46 Prozent. Am 31.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 23.02.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,926 USD ausweisen wird.

