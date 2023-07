Nikola Aktie News: Nikola mit herben Abschlägen am Mittwochmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 6,6 Prozent im Minus bei 1,28 USD.

Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 6,6 Prozent auf 1,28 USD ab. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 653.934 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,97 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 600,78 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,52 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 145,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.05.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,12 USD – ein Plus von 489,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 1,89 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,063 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

