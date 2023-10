Nikola Aktie News: Nikola mit herben Abschlägen am Donnerstagnachmittag

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 1,35 USD ab.

Der Nikola-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 5,1 Prozent auf 1,35 USD. Die Nikola-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,32 USD nach. Mit einem Wert von 1,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 10.464.395 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 3,97 USD. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 194,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,52 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.08.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,29 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,703 USD je Nikola-Aktie stehen.

