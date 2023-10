Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagvormittag in Grün

Blick auf Nikola-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 1,35 EUR.

Um 09:13 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1,35 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Nikola-Aktie bei 1,35 EUR. Bei 1,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 19.925 Nikola-Aktien.

Am 06.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,99 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 195,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,49 EUR. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 178,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,29 Prozent zurück. Hier wurden 15,36 USD gegenüber 18,13 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,703 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

