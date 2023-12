Nikola Aktie News: Nikola zieht am Dienstagvormittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nikola zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 0,949 EUR.

Das Papier von Nikola legte um 09:20 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 0,949 EUR. In der Spitze legte die Nikola-Aktie bis auf 0,949 EUR zu. Bei 0,945 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 28.660 Nikola-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,394 EUR erreichte der Titel am 03.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 257,828 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,486 EUR. Dieser Wert wurde am 06.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,740 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Die Nikola-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,887 USD je Nikola-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

