Nikola Aktie News: Anleger greifen bei Nikola am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 0,708 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 4,4 Prozent auf 0,708 USD. Kurzfristig markierte die Nikola-Aktie bei 0,712 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,688 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.629.787 Nikola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,710 USD) erklomm das Papier am 04.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 423,715 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. Bei 0,521 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,454 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 02.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 107,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -1,73 USD im Vergleich zu 24,24 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nikola-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,858 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

