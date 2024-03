Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nikola. Das Papier von Nikola konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 0,681 USD.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,681 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 121.528 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 3,710 USD markierte der Titel am 04.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 444,627 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,517 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Nikola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 22.02.2024 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nikola im vergangenen Quartal 11,53 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikola 6,56 USD umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nikola wird am 02.05.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,403 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

