Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Nikola gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,662 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 0,662 USD zu. Die Nikola-Aktie legte bis auf 0,679 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,670 USD. Bisher wurden heute 918.373 Nikola-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2023 auf bis zu 3,710 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 460,169 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,521 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,335 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Nikola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 22.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD gegenüber -0,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,56 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 75,76 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,392 USD je Nikola-Aktie stehen.

