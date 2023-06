Nikola Aktie News: Nikola stabilisiert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,52 EUR

Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr bei 0,556 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 18.964 Nikola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,970 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 93,802 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 0,550 USD. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 1,091 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nikola ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 489,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 USD, während im Vorjahreszeitraum 1,89 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,820 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

