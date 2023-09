Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Mittag

Kurs der Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 1,18 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 0,9 Prozent auf 1,18 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 102.780 Nikola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 372,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,52 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 55,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 04.08.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,13 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,707 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

