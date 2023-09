Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Nikola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nikola. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 3,3 Prozent auf 1,08 EUR.

Die Nikola-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:19 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 1,08 EUR. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 1,06 EUR ein. Bei 1,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 58.756 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,58 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 419,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.06.2023 auf bis zu 0,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 54,85 Prozent wieder erreichen.

Am 04.08.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,25 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,29 Prozent auf 15,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 18,13 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,707 USD je Nikola-Aktie stehen.

