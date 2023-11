Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Vormittag fester

Kurs der Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 1,06 EUR.

Das Papier von Nikola konnte um 09:18 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 1,06 EUR. Die Nikola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,09 EUR. Bei 1,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.328 Nikola-Aktien.

Am 03.08.2023 markierte das Papier bei 3,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 219,29 Prozent Luft nach oben. Bei 0,49 EUR fiel das Papier am 06.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 54,26 Prozent Luft nach unten.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 107,14 Prozent auf -1,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 24,24 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,816 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

