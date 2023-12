Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 1,01 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 1,01 USD nach oben. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,01 USD an. Bei 0,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.232.915 Nikola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,71 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 267,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,41 Prozent.

Nikola veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,28 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 107,14 Prozent auf -1,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 24,24 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,887 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

Nikola-Aktie schließt dennoch stärker: Tesla-Konkurrent Nikola vergrößert Verlust