Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 0,694 USD.

Die Nikola-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 3,2 Prozent auf 0,694 USD nach. Die Nikola-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,690 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,722 USD. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.869.588 Stück gehandelt.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,710 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 434,736 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Am 07.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,521 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,906 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nikola.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,858 USD je Nikola-Aktie stehen.

