Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nikola. Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 0,690 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 0,690 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nikola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,690 USD aus. Bei 0,700 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 11.279.861 Aktien.

Bei einem Wert von 3,710 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 437,447 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,526 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nikola am 22.02.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,53 USD im Vergleich zu 6,56 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2024 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD je Aktie ausweisen dürften.

