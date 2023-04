Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Nikola 1,13 EUR

Um 22:00 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 1,22 USD. Die Nikola-Aktie legte bis auf 1,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 1,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12.591.715 Nikola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.04.2022 bei 9,88 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,65 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.04.2023 auf bis zu 1,15 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 6,09 Prozent sinken.

Nikola gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Nikola am 04.05.2023 präsentieren.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,926 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

