Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagnachmittag im Bärenmodus

Notierung im Blick

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nikola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 9,3 Prozent auf 0,578 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 9,3 Prozent auf 0,578 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 0,574 USD. Bei 0,605 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.324.000 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,710 USD ein 52-Wochen-Hoch. 541,757 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,521 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 9,877 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nikola seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 22.02.2024 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD gegenüber -0,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,53 Mio. USD im Vergleich zu 6,56 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nikola am 01.08.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Nikola möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,392 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie erneut deutlich tiefer: Reverse Aktiensplit soll Nikola retten und Börsenverbleib sichern

Nikola-Aktie mit Achterbahnfahrt: Unsicherheit unter Investoren

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023