Nikola Aktie News: Nikola springt am Nachmittag an

Nikola im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nikola. Das Papier von Nikola konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,9 Prozent auf 1,39 USD.

Die Nikola-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 1,39 USD. Die Nikola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,31 USD. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 7.999.252 Aktien.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 8,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 84,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 489,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Nikola die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,819 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

