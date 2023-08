Nikola Aktie News: Nikola zieht am Mittag deutlich an

Kurs der Nikola

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nikola. Zuletzt stieg die Nikola-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 8,0 Prozent auf 2,70 USD.

Um 12:03 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 8,0 Prozent auf 2,70 USD nach oben. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 796.603 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 8,97 USD markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 232,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Bei 0,52 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 80,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 15,36 USD in den Büchern – ein Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 18,13 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,758 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

