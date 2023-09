Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagmittag im Plus

Nikola im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nikola. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1,12 USD.

Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 1,12 USD. Bisher wurden heute 168.551 Nikola-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 398,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.08.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 15,36 USD – das entspricht einem Abschlag von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,13 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nikola wird am 02.11.2023 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,707 USD je Nikola-Aktie.

