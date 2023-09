Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag im Bärenmodus

Kursentwicklung

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,5 Prozent bei 1,04 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 6,5 Prozent auf 1,04 USD. Die Nikola-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,01 USD nach. Mit einem Wert von 1,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 12.971.528 Nikola-Aktien.

Am 15.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,58 USD an. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 437,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.06.2023 bei 0,52 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 49,82 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 04.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,29 Prozent auf 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,13 USD gelegen.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,707 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

