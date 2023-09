Nikola Aktie News: Nikola zeigt sich am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1,04 EUR.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1,04 EUR. Der Kurs der Nikola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,06 EUR zu. Bei 1,02 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 55.466 Nikola-Aktien umgesetzt.

Bei 5,58 EUR markierte der Titel am 15.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 434,87 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.06.2023 Kursverluste bis auf 0,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.08.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,29 Prozent auf 15,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 18,13 USD umgesetzt.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,707 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

