Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag mit Verlusten

Um 04:22 Uhr ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 3,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 3,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 31.857 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 13,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. Am 07.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,25 USD gegenüber -0,14 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nikola-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 02.11.2023.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,276 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

