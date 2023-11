Nikola Aktie News: Nikola am Mittag auf rotem Terrain

Nikola im Blick

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nikola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1,09 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 11:41 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 1,09 USD. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 305.812 Aktien.

Bei 3,71 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 240,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren, um 107,14 Prozent verringert.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,837 USD je Nikola-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie schließt dennoch stärker: Tesla-Konkurrent Nikola vergrößert Verlust

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie nach Kurssprung tiefer: Ex-CEO Trevor Milton zu Schadensersatz-Zahlung an Nikola verurteilt

Nikola-Aktie und Tesla-Aktie berappeln sich: Kursgewinne bei E-Autoherstellern