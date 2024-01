Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nikola. Zuletzt wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,711 EUR nach oben.

Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 0,711 EUR. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,720 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,720 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 23.771 Nikola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,394 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 377,692 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 0,486 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 31,569 Prozent wieder erreichen.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf -1,73 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,24 USD umgesetzt worden waren.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,885 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

MacroAxis: Bankrottwahrscheinlichkeit von NASDAQ-Titel Nikola liegt bei 81 Prozent

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant