Nikola Aktie News: Nikola macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 0,687 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,710 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 439,715 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 31,939 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von -1,73 USD, gegenüber 24,24 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 107,14 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nikola-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,858 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

