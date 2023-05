Nikola Aktie News: Nikola schießt am Montagmittag hoch

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,94 EUR

6,72% Charts

News

Analysen

Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,2 Prozent auf 1,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 207.511 Nikola-Aktien.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 88,52 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 0,79 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 31,04 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 23.02.2023. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 247,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,56 USD, während im Vorjahreszeitraum 1,89 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,916 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Hindenburg Research, Fraser Perring & Co.: Haben Shortseller einen Nutzen für den Aktienmarkt?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Nikola-Aktie fällt im NASDAQ-Handel: Tesla-Rivale Nikola weiter in den roten Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com