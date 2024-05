Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 0,582 USD abwärts.

Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 0,582 USD abwärts. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 0,570 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,590 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.441.859 Nikola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,710 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 538,005 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,404 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Nikola-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 22.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 75,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,53 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 6,56 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nikola am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2024 -0,359 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

