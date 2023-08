Nikola Aktie News: Nikola fällt am Dienstagmittag

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nikola-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 2,32 USD.

Die Nikola-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 2,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 435.417 Nikola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,97 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 286,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,52 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,54 Prozent.

Am 04.08.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,29 Prozent auf 15,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,13 USD in den Büchern gestanden.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NASDAQ-Wert Nikola-Aktie mit Kurseinbruch: D.A. Davidson-Experte erkennt in Nikola-Bilanz "gute und schlechte Nachrichten"

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie mit Minus: Nikola meldet rote Zahlen und Chefwechsel - Anleger winken Ausgabe neuer Aktien durch

Ausblick: Nikola stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor