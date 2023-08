Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagnachmittag im Ausverkauf

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 5,5 Prozent auf 2,26 USD abwärts.

Die Nikola-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 2,26 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 2,10 USD. Bei 2,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 20.667.061 Stück.

Bei einem Wert von 8,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Mit einem Zuwachs von 297,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.06.2023 bei 0,52 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 333,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,36 USD in den Büchern – ein Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 18,13 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,760 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

