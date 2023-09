Nikola Aktie News: Nikola am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 1,03 USD.

Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 1,03 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150.275 Nikola-Aktien.

Am 15.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,58 USD an. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 81,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,52 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 97,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nikola veröffentlichte am 04.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,25 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,36 USD – das entspricht einem Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,707 USD je Aktie ausweisen dürften.

