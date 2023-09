Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 8,4 Prozent auf 0,953 USD.

Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 8,4 Prozent auf 0,953 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Nikola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,933 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 1,030 USD. Zuletzt wechselten 27.794.169 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,580 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 485,827 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,521 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 45,302 Prozent wieder erreichen.

Am 04.08.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,25 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 15,36 USD in den Büchern – ein Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 18,13 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,707 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

