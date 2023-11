Nikola Aktie News: Nikola büßt am Mittwochvormittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nikola. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,951 EUR.

Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 0,951 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nikola-Aktie bei 0,946 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,964 EUR. Bisher wurden heute 44.891 Nikola-Aktien gehandelt.

Am 03.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,394 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 257,075 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.06.2023 bei 0,486 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,848 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nikola -1,73 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 107,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,24 USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,837 USD einfahren.

