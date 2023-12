Nikola Aktie News: Anleger schicken Nikola am Nachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nikola-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 0,761 USD.

Das Papier von Nikola konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 0,761 USD. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,770 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,755 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 51.987.670 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,710 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 387,516 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,521 USD). Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 46,065 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Umsatzseitig standen -1,73 USD in den Büchern – ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 24,24 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,887 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

