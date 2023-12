Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nikola. Das Papier von Nikola legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 0,714 EUR.

Das Papier von Nikola konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 0,714 EUR. Die Nikola-Aktie legte bis auf 0,714 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,714 EUR. Zuletzt wechselten 389.921 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2023 markierte das Papier bei 3,394 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 375,683 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,486 EUR. Abschläge von 31,857 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.11.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von -1,73 USD, gegenüber 24,24 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 107,14 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,887 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

