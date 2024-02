Nikola Aktie News: Nikola am Freitagnachmittag fester

Nikola im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nikola. Das Papier von Nikola konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 0,711 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 0,711 USD zu. Kurzfristig markierte die Nikola-Aktie bei 0,733 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,715 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.968.590 Nikola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,710 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 421,800 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 36,468 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Nikola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 02.11.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 107,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nikola-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,858 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

