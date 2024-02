Nikola Aktie News: Nikola am Freitagvormittag gefragt

So bewegt sich Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 0,666 EUR.

Die Nikola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 0,666 EUR. Bei 0,666 EUR markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,653 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 39.057 Stück.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 3,394 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 409,992 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,486 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,942 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Nikola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nikola 0,000 USD aus.

Nikola veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,28 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren, um 107,14 Prozent verringert.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,858 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

