Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nikola-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,9 Prozent auf 0,970 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 0,970 USD. Das Tagestief markierte die Nikola-Aktie bei 0,970 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,000 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.081.636 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,710 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 282,395 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,521 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 86,219 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 22.02.2024 hat Nikola die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,53 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 75,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nikola einen Umsatz von 6,56 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Nikola rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,405 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie deutlich fester: Nikola hat in Q1 40 Wasserstoff-Lkw ausgeliefert

Wieder Ärger um Trevor Milton: Nikola klagt gegen EMBR - Gewinnserie der Nikola-Aktie reißt ab

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison