Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Nikola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:11 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 0,569 EUR. Kurzfristig markierte die Nikola-Aktie bei 0,578 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,568 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 11.606 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,776 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.443,712 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,486 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 14,477 Prozent wieder erreichen.

Am 09.05.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 489,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nikola einen Umsatz von 1,89 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,820 USD je Aktie ausweisen dürften.

NASDAQ-Wert Nikola-Aktie: Nikola droht die Aufhebung der NASDAQ-Börsennotierung

Rivian und Nikola-Aktien nach Sinkflug ein Kauf? So planen Rivian und Nikola den Turnaround

Tesla-Rivale Nikola und Voltera vereinbaren eine Partnerschaft für Wasserstoff-Tankstellen

