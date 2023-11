Nikola Aktie News: Nikola kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nikola zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Nikola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1,02 USD.

Mit einem Kurs von 1,02 USD zeigte sich die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 11:55 Uhr kaum verändert. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 143.631 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,71 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 263,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,52 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 48,92 Prozent wieder erreichen.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 107,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,837 USD je Nikola-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

