Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Nikola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1,02 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der Nikola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 1,02 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nikola-Aktie sogar auf 1,05 USD. Im Tief verlor die Nikola-Aktie bis auf 1,01 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 1,03 USD. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 4.935.144 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,71 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 263,73 Prozent zulegen. Bei 0,52 USD fiel das Papier am 07.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 95,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen -1,73 USD in den Büchern – ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 24,24 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,837 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

