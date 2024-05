Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Nikola-Kurs

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 0,560 USD ab.

Die Nikola-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 0,560 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nikola-Aktie bei 0,552 USD. Bei 0,580 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.732.519 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 562,618 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 7,466 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Nikola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nikola am 07.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,55 Prozent auf 7,50 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,12 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nikola am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Nikola die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2024 einen Verlust in Höhe von -0,352 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

