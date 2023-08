Nikola Aktie News: Nikola zieht am Nachmittag deutlich an

Blick auf Nikola-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 7,7 Prozent auf 2,09 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 7,7 Prozent auf 2,09 USD nach oben. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,17 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,98 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 26.844.929 Nikola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,37 USD) erklomm das Papier am 11.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 252,63 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,52 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Mit einem Kursverlust von 75,07 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,25 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,29 Prozent auf 15,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,13 USD in den Büchern gestanden.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,742 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

