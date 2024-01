Nikola Aktie News: Nikola verbilligt sich am Donnerstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 0,773 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nikola-Aktie notierte um 11:46 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 0,773 USD. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.702 Stück gehandelt.

Bei 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 379,824 Prozent Luft nach oben. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,521 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,618 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 107,14 Prozent auf -1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,885 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

MacroAxis: Bankrottwahrscheinlichkeit von NASDAQ-Titel Nikola liegt bei 81 Prozent

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant