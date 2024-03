Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 0,688 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 0,688 USD zu. Kurzfristig markierte die Nikola-Aktie bei 0,700 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,674 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 29.901.901 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,710 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 439,401 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,521 USD ab. Abschläge von 24,251 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Nikola-Aktie.

Am 22.02.2024 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,56 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nikola wird am 02.05.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,403 USD je Nikola-Aktie.

