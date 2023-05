Nikola Aktie News: Nikola verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,72 EUR

Anleger zeigten sich um 12:00 Uhr bei der Nikola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 0,800 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.993 Nikola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,970 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 1.021,951 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.05.2023 bei 0,777 USD. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 2,814 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nikola ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 USD im Vergleich zu 1,89 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,807 USD je Aktie aus.

