Nikola Aktie News: Nikola gibt am Nachmittag nach

Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 1,7 Prozent auf 0,787 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Nikola-Aktie bei 0,778 USD. Bei 0,805 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.080.933 Nikola-Aktien.

Bei einem Wert von 8,970 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 91,229 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,777 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 1,246 Prozent sinken.

Nikola ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 489,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,807 USD je Nikola-Aktie.

