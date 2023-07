Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 1,35 EUR.

Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:13 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 1,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nikola-Aktie sogar auf 1,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,35 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 31.766 Nikola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 8,78 EUR. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 84,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,49 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 63,90 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 09.05.2023. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 489,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Nikola.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,819 USD je Nikola-Aktie stehen.

